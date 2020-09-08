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Muratpaşa’da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:40 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 bin 280 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 bin 280 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeyle, işçiler ilk yıl için yüzde 16 zam alırken yapılan diğer artışlarla zam oranı maaşlara yüzde 18 olarak yansıyacak. İki yılın sonunda, ücretlerde artış yüzde 36 olacak.
Aynı zamanda Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) üyesi olan Muratpaşa Belediyesi ve TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Belediye-İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Törene covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı katılım oldu.

Örnek sözleşme
Törenin düzenlendiği Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Türk bayraklarıyla süslenirken tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şube Başkanı Mercan, Belediye Başkanı Uysal’ın gerçek anlamda emeğe ve emekçiye değer verdiğini söyledi. Mercan, şöyle konuştu:
“Yaşanan ekonomik krize, iktidarın muhalefet belediyelerini ekonomik kıskaca alma girişimlerine, işsizliğe ve salgına rağmen Başkanımız Sayın Ümit Uysal, sorunların üzerine giderek, elini taşın altına koyarak, sorumluluk alarak imzalanan bu toplu sözleşmeyle sadece Antalya için değil Türkiye’de örnek olarak gösterilecek sözleşmeyle aileleriyle birlikte binlerce emekçinin yüzerini güldürdü. Şu an yapacağımız tek şey var. Her birimiz daha çok çalışacağız. Muratpaşa halkına daha da iyi hizmet vereceğiz. Muratpaşa Belediyesi’ni Türkiye’de örnek belediye olarak kalması için katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Türkiye hayali
Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla bir anlayış birliği içinde şehri geleceğe taşıdıklarını söyledi. Bu geleceği bir Türkiye hayali etrafında şekillendirmek istediklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bizim kafamızda bir Türkiye hayali var. O hayalin peşinden gidiyoruz. Hayalimiz, demokratik, adaletli, üreten, paylaşan bir toplum. Bizim hayalimizdeki Türkiye üreten bir Türkiye’dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, emekçilerinin çalıştığı saatlerin tam hakkını verdiği ve hakkını aldığı bir Türkiye’dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, tam demokratik, uygar, dünyada seçkin ülkeler arasına girmiş kişi başına geliri şu anda bulunduğunun 4

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