Muratpaşa’da kavşak düzenlemeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi araç trafiğini rahatlatmak adına kavşak düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri Muratpaşa İlçesinde bulunan Havaalanı Caddesi, Rauf Denktaş Bulvarı ve Çağlayangil Caddesi kesişiminde yer alan dönel kavşak adasını kaldırıyor. Uygulanan proje kapsamında trafik akışını hızlandırmak adına kavşak kolları uzatılarak sığınma cepleri yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi kent içi trafik akışını hızlandırmak adına kavşaklarda düzenleme gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Muratpaşa İlçesinde bulunan Havaalanı Caddesi, Rauf Denktaş Bulvarı ve Çağlayangil Caddesi kesişiminde yer alan dönel kavşakta çalışma başlattı. Uygulanan proje kapsamında dönel kavşak adası kaldırılacak. Trafik akışını hızlandırmak adına kavşak kolları uzatılarak sığınma cepleri yapılacak.

“Trafik uyarı levhalarına uyalım”

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşakta bulunan ağaçları zarar vermeden kaldırarak kazı çalışmalarına başladı. Kavşakta hummalı bir çalışma yürüten ekipler kısa sürede çalışmaları tamamlayacak. Ayrıca düzenleme çalışması kapsamında trafik güvenliği açısından yol daraltma ve kısmi yol kapama işlemleri yapılacak. Yetkililer, sürücülerin trafik uyarı levhalarını dikkate alması konusunda uyarıda bulundu.

