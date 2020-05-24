Muratpaşa’da komşuların dayanışması büyüyor

Antalya’da, kent sakinleri arasında dayanışma ve yardımlaşma ağı kuran Muratpaşa Belediyesi Komşu Dayanışma Sistemine katılımlar her geçen gün artıyor.

Muratpaşa Belediyesinin 14 Nisan’da Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden başlattığı Komşu Dayanışma Sistemi hızla büyüyor. Evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine destek için başlayan sisteme Antalya iş dünyası, hemşehri, kültür ve dayanışma dernekleri, aralarında Aspendos ve Lara kulüplerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları da katıldı. İş dünyası, hemşehri, kültür ve dayanışma dernekleri, içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları sistemden satın aldıkları gıda destek kolileriyle ağın parçası oldu.

Başkan Uysal’ı ziyaret eden dernek temsilcileri, bu yardım imkanını oluşturduğu için teşekkür ederken Ümit Uysal, bu uygulamayla Muratpaşa Belediyesinin, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturduğunu söyledi.

Başkan Uysal, şöyle konuştu:“İhtiyaç sahibi komşularımız, www.komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurarak başvuruda bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz başvuruları kamu verilerinden kontrol ederek gerçek ihtiyaç sahibi komşularımızı belirliyor ve sisteme dahil ediyor. Yardımseverler komşularımız da desteklerini komsumeclisi.com üzerinden, sistem içinde yer alan marketler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Destekler, ihtiyaç sahibi komşularımıza marketlerce teslim edilecek gıda destek kolisi ya da yine sistem içindeki marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki olarak ulaştırılıyor.”

Muratpaşa Belediyesi’nin oluşturduğu sistemde yardımseverlerce sağlanacak desteklerin hiçbir aracı olmadan, sistem içindeki marketler üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Başkan Uysal, yağ, un, makarna, bulgur, nohut, mercimek, pirinç, zeytin, çay gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda desteklerinin, alışveriş çeklerinin hane bazlı olduğunun altını çizdi.

