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Muratpaşa’da konteynerler yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 12.11.2020 10:06 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, kullanıma bağlı olarak yıpranan çöp konteynerlerini yeniliyor.

Muratpaşa Belediyesi, kullanıma bağlı olarak yıpranan çöp konteynerlerini yeniliyor. Yıpranan, hasar görmüş konteynerler tek tek toplanıp, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde onarılıp yenileniyor.
Bakım-onarım-boyama ve yenileme çalışmaları tamamlanan konteynerler, dezenfekte edilerek, tekrar kullanıma sunuluyor. Kullanılamayacak durumda olanlar, hurdaya ayrılırken, yeni konteynerler yine Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde, belediye personelince üretiliyor.
Başkan Uysal’dan uyarı
Evsel atıkların toplanması için ilçe genelinde 3633’ü yeraltında, 6767’si de yerüstünde olmak üzere toplam 10 bin 400 konteyner bulunduğuna işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Kullanıma bağlı olarak yıpranan, hasar gören konteynerleri, kendi tesislerimizde, kendi personelimizle yeniliyoruz. Son bir yıl içinde; 575 adet konteyner ürettik. 1022’sini tamir ettik. 5612’sini boyadık. 328 adet yeraltı sistemini de boyayıp tekrar kullanıma sunduk. Konteynerlerimizi periyodik olarak da dezenfekte ediyoruz. Kendi tesislerimizde kendi personelimizde yaptığımız için ciddi tasarruf sağlıyoruz ancak, komşularımız, konteynerleri; daha dikkatli ve özenli kullanırlarsa kamu kaynağını korumuş da olacaklar” dedi.

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