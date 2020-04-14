YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da maske dağıtımı devam ediyor

Muratpaşa’da maske dağıtımı devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dağıtımına ara verdiği maskeleri, bugün yaklaşık 80 bin nüfusun bulunduğu Fener, Güzeloba ve Çağlayan mahallelerine ulaştırdı.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle verilen aranın ardından 250 kişilik ekip, bugün yaklaşık 80 bin nüfusuyla 3 mahallede birden dağıtıma başladı.Muratpaşa’nın en kalabalık mahallesi Güzeloba’yla birlikte Fener ve Çağlayan’da ekipler, günün ilk saatleriyle birlikte her siteye, apartmana girerek kapı kapı maskeleri dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dağıtımına ara verdiği maskeleri, bugün yaklaşık 80 bin nüfusun bulunduğu Fener, Güzeloba ve Çağlayan mahallelerine ulaştırdı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle verilen aranın ardından 250 kişilik ekip, bugün yaklaşık 80 bin nüfusuyla 3 mahallede birden dağıtıma başladı.
Muratpaşa’nın en kalabalık mahallesi Güzeloba’yla birlikte Fener ve Çağlayan’da ekipler, günün ilk saatleriyle birlikte her siteye, apartmana girerek kapı kapı maskeleri dağıttı. Yüzde yüz pamuklu kumaştan yıkanabilir olarak üretilen maskeler üçerli paketlenmiş halde kapı kollarına asılıyor. Aynı zamanda dağıtımın yapıldığı her apartman da, “Evde kal” çağrısıyla birlikte sokağa çıkmak durumunda olanların maske takmaları, hijyen ve mesafe kullarına uymaları konusunda bilgilerin yer aldığı çıkartma da asılıyor.
Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yüz koruyuculu siperlikli maske üretimi de devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi, kardeş kent Girne Belediyesi’ne 100 civarında bu maskelerden gönderirken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bu zorlu süreçte gösterdiği dayanışma için Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.
Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi’nin ASSİM’de adeta bir fabrika düzeninde gerçekleşen siperlikli maske üretimi de 37 bine yaklaştı. Üretilen maskelerin yaklaşık 30 bin 299’u Antalya ve ilçelerinde eğitim araştırma, devlet, özel ve üniversite hastaneleriyle birlikte aile sağlık merkezleri ve İl Sağlık Müdürlüğü’yle aralarında polis merkezlerini de bulunduğu yaklaşık 170 kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edildi. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, Antalya dışında da Bozcaada ve Gönen belediyelerine de yüz koruyucu siperlikli yüz maskeleri gönderdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Muhtar sağlık çalışanları için gözleme yaptırdı

Muhtar sağlık çalışanları için gözleme yaptırdı

Didim sahilleri sessizliğini koruyor

Didim sahilleri sessizliğini koruyor

Antalya Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:38
Yatsı
20:57

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Ake Eczanesi
Muratpasa
Antalya Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Muratpasa
Cadde Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı

Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı

Alanya Belediyesinden 50 bin maske dağıtımı

Alanya Belediyesinden 50 bin maske dağıtımı

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.