YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da mısır ekim alanı iki katına çıktı

Muratpaşa’da mısır ekim alanı iki katına çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyayı etkileyen Korona virüs salgının oluşturabileceği gıda sıkıntısına karşı 35 dönüm alanda başlayan mısır ekiminin iki katına çıkartılması talimatı verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyayı etkileyen Korona virüs salgının oluşturabileceği gıda sıkıntısına karşı 35 dönüm alanda başlayan mısır ekiminin iki katına çıkartılması talimatı verdi. Arazi tarama çalışmaları tamamlayan ekipler, ilçede mülkiyet sıkıntısı olmayan yeni alanlar belirleyerek ekim alanını 70 dönüme çıkardı.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen Korona virüs salgının oluşturabileceği olası gıda sıkıntısına karşı 35 dönüm arazide başladığı mısır üretimini Başkan Uysal’ın talimatıyla 2 katına çıkardı.
Başkan Uysal, aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlatılan çalışmada ilk tohumları geçen Salı ektiklerini söyledi. Antalya’dan ortak bir aklın ürünü olarak başlayan çalışmanın Türkiye’de yankı bulduğunu dile getiren Başkan Uysal, salgınla ilgili gelişmeler çerçevesinde üretimi iki katına çıkarma kararı aldıklarını söyledi.

"İmkanlar çok geniş"
Muratpaşa’da mülkiyet problemi olmayan 70 dönüm arazinin işlenerek tarla haline getirildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Öncesinden Türkiye’nin imkanlarının çok geniş olduğu, tarımsal üretimin arttırılması ve devamlılığının sağlanması konusunda dikkatleri çekmiştik. Aksi takdirde salgının sağlık boyutundan çok gıda ve sosyo-ekonomik durumu daha üzücü hale gelebileceği noktasında uyarılarda bulunup Türkiye’de bir farkındalık oluşturmak için Muratpaşa’dan tarımsal üretim hareketine başladık. Şimdi bu üretimi arttırıyoruz. Antalya’nın kentleşmesini neredeyse tamamlamış, nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesine, Muratpaşa’mıza mı düşer bu görev? Evet, bize düşer. Duyarlı olan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına düşer" dedi.
Bu konuda bir tereddüdün, gecikmenin ilerleyen süreçte Türkiye’yi sıkıntıya sokacağının da altını çizen Uysal, mısırı hem ekim süresi geçmemiş olması hem de un, ekmek gibi değerlendirilebildiği için tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Esenler’de sokak hayvanları unutulmadı

Esenler’de sokak hayvanları unutulmadı

Antalya Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:36
Yatsı
20:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Postacılar Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Başkan Yücel, Türkiye’nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

Başkan Yücel, Türkiye’nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.