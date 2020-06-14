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Muratpaşa’da mısırlar büyüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, pandeminin neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek için tohumlarını sivil toplum örgütleriyle attığı mısırlar büyüyor.

Muratpaşa’da mısırlar büyüyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, pandeminin neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek için tohumlarını sivil toplum örgütleriyle attığı mısırlar büyüyor. Mısır tarlalarını inceleyen Başkan Uysal, “Hem, Antalya’nın nüfus yoğunluğunu en yüksek ilçesinde tarımsal üretimi başardık hem de Türkiye’nin dikkatini tarımsal üretimin devamlılığına çekmeyi” dedi.
Antalya’da hastaneleri, alışveriş, iş ve eğlence merkezleri, otelleri, tarihi ve turistik mekanları ve yaklaşık 500 binlik nüfusuyla kent hayatının kalbi Muratpaşa’da, belediyeye ait parklar, atıl araziler tarlaya dönüştü ve Nisan ayında toprakla buluşan mısır tohumları boy verdi. Başkan Ümit Uysal’ın girişimleriyle korona virüs pandemisinin neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla aralarında Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın bulunduğu sivil toplum örgütleriyle başlatılan çalışma 70 dönüm alanda gerçekleşti.
Muratpaşa’dan başlayan çalışmayla başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve çok sayıda belediye tarımsal üretiminin devamlılığını sağlamak ve üretimi desteklemek birçok projeyi gündemine aldı. Atıl kamu arazilerinin üretimde değerlendirilmesi için teşvik programları açıkladı. Başkan Uysal, mısır tarlalarında incelemelerde bulunurken salgının sosyo-ekonomik etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedilmeye başladığını söyledi. Nisan’da projeye başlarken amaçlarının tarımsal üretimin devamlılığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Başkan Uysal, “Dönem itibariyle ekimi yapılabilecek hububat mısırdı. Hem Türkiye’nin her bölgesinde yetiştirilebilir olması, farklı iklimlere uyum sağlaması dolayısıyla hem de unu elde edildiği için mısırı tercih ettik” dedi.
Antalya’nın kentleşmesini neredeyse tamamlamış, nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesinde başlayan çalışmanın ilk günlerde bazı çevrelerce tereddütle karşılandığını, bunun yanı sıra çok sayıda destek mesajı da aldıklarını dile getiren Uysal, “Bu görev Muratpaşa’mıza mı düşerdi? Hiç tereddütsüz, ‘Evet’. Biz de ‘Acaba’ bile demeden adım attık” dedi. Tohumları atarken ekim yapılan alanların tarla vasfında olmaması, apartmanların aralarında kalmış olması gibi birçok durumu değerlendirdiklerini belirten Uysal, “Geldiğimiz noktada ektiğimiz mısırların artık boy verdiğini, tuttuğunu görüyoruz. Hem üretimi başardık hem de Türkiye’nin dikkatini tarımsal üretime, üretimin devamlılığına çekmeyi” diye konuştu.

Muratpaşa’da mısırlar büyüyor

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