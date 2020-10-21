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Muratpaşa’da mobil atık getirme merkezleri kuruldu

ANTALYA HABERLERİ  | 21.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Soğuksu’dan Fener Mahallesi’ne 9 ayrı noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Soğuksu’dan Fener Mahallesi’ne 9 ayrı noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirdi. Plastik ve metal, kağıt, camla birlikte bitkisel atık yağ için ayrı girişlerin olduğu merkezlere pazar günleri bırakılacak atıklar Çevreci Komşu Kart kapsamında alınacak ve puana dönüşecek.
Antalya’da Çevreci Komşu Kart projesiyle, nitelikli atıkların geri dönüşümün sağlayan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de 9 mahalleye mobil atık getirme merkezi yerleştirdi. Mobil merkezler, Soğuksu, Deniz, Altındağ Yenigün, Meydankavağı, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Yeşilbahçe mahallerinde uygun noktalara yerleştirildi.
Ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili olarak sözleşmeli yetkilendirilmiş kuruluşlardan biri olan Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) tarafından Muratpaşa Belediyesi’ne gönderilen merkezlerin plastik ve metal, kağıt, cam ve bitkisel atık yağ olmak 4 ayrı girişi bulunuyor.
Mobil merkezler sayesinde mahalleliler, ambalaj atıklarını evlerinde biriktirmek zorunda kalmayacak ve pazartesiden cumartesiye istedikleri gün ambalaj atıklarını ve bitkisel atık yağları bu noktalara bırakabilecek. Pazar günü bırakılacak atıklar ise Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirilecek. Pazarları, mobil noktalarda görevli personele teslim edilen atıklar, tartılarak alınacak ve Çevreci Komşu Kart’ta puana dönüşecek.
Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, ilçe sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Falez 2 Park içine de bir mobil atık getirme merkezi yerleştirdi.

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