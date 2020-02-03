YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da park alanı yenileniyor

Muratpaşa’da park alanı yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, asırlık ağaçları, eski Rum evleri, restore edilmiş değirmen ve açık hava tiyatrosuyla kentin önemli kültür ve sanat merkezlerinden olan Değirmenönü’nün devamında yer alan 2 bin metrekarelik park alanında yenileme çalışmalarına başladı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda park, rekreasyon alını olarak kullanılan yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 625 bin 982 metrekareye ulaşırken ilçenin eski park alanlarında yenileme çalışmaları da devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, asırlık ağaçları, eski Rum evleri, restore edilmiş değirmen ve açık hava tiyatrosuyla kentin önemli kültür ve sanat merkezlerinden olan Değirmenönü’nün devamında yer alan 2 bin metrekarelik park alanında yenileme çalışmalarına başladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda park, rekreasyon alını olarak kullanılan yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 625 bin 982 metrekareye ulaşırken ilçenin eski park alanlarında yenileme çalışmaları da devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak kültür ve sanat merkezi olarak birçok kursa, atölye çalışmasına ev sahipliği yapan Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi’nin devamında yer alan park alanında çalışmalara başladı.
Narenciye Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare genişliğe sahip ve içinde çocuk oyun grubu ve fitness aletlerini bulunduğu parkın tüm sulama sistemi ve çalı formundaki bitki dokusu yenileniyor. Park alanında çalışmalarını tamamlanmasının ardından Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi ve onu takip eden park alanıyla birlikte Çaybaşı ve Demircikara Mahalleleri arasında 10 metrekare genişliğe uzanan bir yeşil kuşak daha sağlıklı hale gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Antalya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:16
İkindi
16:06
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Gamze Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Yeni Burdur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Recep İvedik'in Karaambar Kamyoncular Derneği Kapandı

Recep İvedik'in Karaambar Kamyoncular Derneği Kapandı

Antalya Elmalı'da trafik kazası 1 ölü

Antalya Elmalı'da trafik kazası 1 ölü

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.