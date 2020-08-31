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Muratpaşa’da rock müzik heyecanı

ANTALYA HABERLERİ  | 31.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör ya da profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık Kaleiçi Müzik Yarışmalarında heyecan, rock müzikle devam ediyor.

Muratpaşa’da rock müzik heyecanı

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör ya da profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık Kaleiçi Müzik Yarışmalarında heyecan, rock müzikle devam ediyor. Tüm aşamaları internet üzerinden gerçekleşen yarışmanın rock müzik kategorisinde başvurular, 7 Eylül’de başlayacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin, bir yıl sürecek maratonla Türkiye’nin müzik alanındaki ’En’lerini belirleyeceği Kaleiçi Müzik Yarışmalarında ikinci heyecan 7 Eylül’de başlıyor. Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör ya da profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık online müzik yarışmasında Türkçe pop müziğin ardından heyecan rock müzik kategorisinde yaşanacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, covid-19 salgını nedeniyle sanatsal üretim ve bu üretimin seyirciyle buluşma mekanlarında değişim yaşadığını söyledi. Bu süreçte evler birer sahneye, stüdyoya dönüşürken internet sitelerinin ve sosyal medya platformlarının da birer konser salonu haline geldiğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Pek çok müzisyen internet ortamında sevenleriyle buluşurken, gençler de yeteneklerini sergiliyor. Muratpaşa Belediyesi olarak biz de dijital platformlarda paylaşılan farklı müzik kategorilerindeki üretimleri desteklemek için Türkiye’nin her yerinden katılıma açık müzik yarışmaları düzenliyoruz. Yarışmamız, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyor. Bir yıl sürecek Kaleiçi Müzik Yarışmalarının 7 birincisi olacak. Ödülü bir haftalık Kaleiçi tatili olan yarışmayla başta müzik olmak üzere ‘Kaleiçi’ adının sanatla, sanatsal üretimlerle yan yana gelmesini de amaçlıyoruz.”
Etiketi yaz Youtube’a yükle
İki ayda bir farklı müzik kategorilerinde, başvurudan oylamaya tüm aşamaları Muratpaşa Belediyesi’nin komsumeclisi.com internet sitesi üzerinden gerçekleşecek yarışmaya müzisyenler 1 Ocak 2019 sonrasında kayda aldıkları çalışmalarla katılabiliyor. Katılım için #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle çalışmaların Youtube’a yüklenmesi ve komsumeclisi.com üzerindeki formun doldurulması yeterli olurken yarışmanın oylaması da komsumeclisi.com üzerinden yapılıyor.
Şarkıyı dinle oyunu kullan
Yarışmanın ikinci kategorisi olan rock müzikte, 7 Eylül’de başlayacak başvuralar 13 Eylül Perşembe sona erecek. Başvurularda olduğu gibi oylama da Türkiye’nin her yerinden katılma açık olacak. Kaleiçi Müzik Yarışmalarında rock’ın en iyileri 14 - 17 Eylül tarihleri arasında yapılacak oylamayla belli olacak.

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