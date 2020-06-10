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Muratpaşa’da sınav provası

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının provasını 893 öğrencisiyle destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının provasını 893 öğrencisiyle destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Sınava yönelik genelgelerin harfi harfine uygulandığı deneme sınavları için her öğrenci ateşi ölçülerek binaya alınıyor, antiseptiklerle ellerinin dezenfektesi sağlanıp maskeleriyle sosyal mesafeli olarak sıralarına oturtuluyor.
Muratpaşa Belediyesi, 20 Haziran’da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27 - 28 Haziran’da 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) provasını, destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezine (MURGEM) devam eden 893 öğrencisiyle gerçekleştiriyor.
Deneme sınavları için belediyenin destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezinde sınıf kapasiteleri üçte bire düşürülerek öğrenciler arasında sosyal mesafe sağlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların sınava yönelik ilan ettiği genelgeler de deneme sınavlarında harfiyen uygulanıyor.
İki hafta boyunca devam edecek deneme sınavları saat 09.30’da başlarken öğrencilerin bir saat öncesinden sınav merkezlerinde olmaları istendi. Sınav için her öğrencinin tek tek ateşi ölçülerek, maskeli olarak binaya alınırken sınıf girişlerine yerleştirilen antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Maskeli olarak kendisi için ayrılan sıraya geçen öğrencilere sınavın başlamasıyla birlikte maskelerini çıkarmasına izin verildi.
Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezlerine bu eğitim yılında 190 8’inci sınıf öğrencisi devam eden MURGEM’in ise 70 öğrencisi bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi’nin uygulamalarıyla büyük sınavın provası niteliğinde olan deneme sınavlarının LGS bölümünün bu hafta tamamlanacak. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ise bu hafta Temel Yeterlilik Sınavına giriyor. 15 Haziran haftasında ise gençler, Alan Yeterlilik Testlerine girecek.

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