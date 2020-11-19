YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi

Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 19.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 2’nci taksit ödemeleri için gelecek hafta için veznelerinin kapanış saatini 19.30 olarak belirledi.

Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 2’nci taksit ödemeleri için gelecek hafta için veznelerinin kapanış saatini 19.30 olarak belirledi. Ayrıca 28-29 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de vezneler 17.30’a kadar açık olacak.
Muratpaşa Belediyesi, belediyelerce tahsil edilen emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 30 Kasım’da sona erecek 2’nci taksit ödemeleri için veznelerinin çalışma gün ve saatlerinde düzenlemeye gitti.
Buna göre, Fener Mahallesi’nde bulunan ana hizmet binası vezneleriyle birlikte Ali Çetinkaya Caddesi ve Meltem Mahallesi Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nde bulunan semt vezneleri 23 Kasım Pazartesi’nden başlayarak 27 Kasım Cuma gününe kadar bir hafta süresince 19.30’a kadar hizmet verecek. 28-29 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de vezneler, 17.30’a kadar açık olacak.
Veznelerle birlikte vergi ödemeleri, Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde bulunan e-belediye portalından, belediyenin mobil uygulaması ve anlaşmalı banka şubelerinden de yapılabilecek.

Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:48
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Çavdır Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Gürfidan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.