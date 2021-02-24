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Muratpaşa’da yangında zarar gören park yenilendi

24.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Antalya’da geçen hafta çıkan yangında zarar gören Nasreddin Hoca Parkı, Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilendi.

Antalya’da geçen hafta çıkan yangında zarar gören Nasreddin Hoca Parkı, Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilendi. Yangının izlerinin tamamen silindiği parkta fitness grupları yeniden kullanıma açıldı.
Antalya’da, Demircikara Mahallesi’nde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’nda geçen hafta, henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken parkta fitness grubunun bulunduğu alan zarar gördü. Yangın sonrası, Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarının ardından yenileme çalışmalarına başladı. Parkta spor aletlerinin bulunduğu bölümde tamamen zarar gören zemin ve spor aletleri yenilendi. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından park yeniden kullanıma açıldı.

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