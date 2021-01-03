Muratpaşa’da yenilebilir enerji kaynakları kullanılarak tasarruf sağlanıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi, elektrik maliyetlerini düşürmek ve kişi başı karbon ayakizini azaltmak amacıyla güneş enerjisi sistemini parklarda kullanıyor. Örnek çalışma, Etiler Mahallesi’nde Şair Adem Dede Caddesi üzerinde bulunan parkta yapıldı. Parktaki Sevgi Değirmeni, güneşten aldığı enerjiyle dönüyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem belediyenin elektrik maliyetlerinde tasarrufu hem de 510 bini aşkın nüfusa sahip ilçede kişi başı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Muratpaşa Belediyesi, güneş enerji sistemlerini parklarında kullanıyor. Çalışmanın ilk örneği Yeşildere Mahallesi’nde tamamen güneş enerjisiyle aydınlanan parkta hayata geçirilirken Muratpaşa Belediyesi, şimdi de süs havuzlarında güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemleri kullanmaya başladı.

Kentin ana ulaşım akslarından Adnan Menderes Bulvarı’nı Etiler Mahallesi’ne bağlayan Şehit Adem Dede Caddesi üzerinde bulunan parkta yapılan çalışmada, süs havuzunda bulunan Sevgi Değirmeni güneşten aldığı enerjiyle dönmeye başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, bitiş aşamasında olan çalışmaları yerinde inceledi.

Yakın zamanda aydınlatması da güneşten sağlanacak parkta çalışmalar hakkında bilgi alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yeni bir inovasyon çalışmamızı kullanmaya başladık. Sevgi Değirmeni, güneş enerjisiyle, enerji maliyeti olmadan sadece yatırım maliyetiyle sürekli dönüyor. Zamanla Muratpaşa’nın bütün parklarına bu çalışmamızı yaymayı düşünüyoruz. Bunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde, inovasyon sorumlusu arkadaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. Hayırlı olsun” dedi.

