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Muratpaşa’dan amatör kulüplere malzeme desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 09.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 88 amatör spor kulübüne malzeme dağıtım töreninde, amatör sporların toplumda mutluluğun, huzurun, barışın anahtarı olduğunu belirterek, “Bir şekilde spor yapan insanlar, o toplumda yönetici sorumluluğunu üstlenmiş kişiler için harika insanlardır” dedi.Muratpaşa Belediyesi, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliğiyle 2015 yılında 33 kulüple başlayan, amatör spor kulüplerine malzeme desteği bu yıl farklı branşlarda 88 kulübe ulaştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 88 amatör spor kulübüne malzeme dağıtım töreninde, amatör sporların toplumda mutluluğun, huzurun, barışın anahtarı olduğunu belirterek, “Bir şekilde spor yapan insanlar, o toplumda yönetici sorumluluğunu üstlenmiş kişiler için harika insanlardır” dedi.
Muratpaşa Belediyesi, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliğiyle 2015 yılında 33 kulüple başlayan, amatör spor kulüplerine malzeme desteği bu yıl farklı branşlarda 88 kulübe ulaştı. Bu yıl, 45’i futbol olmak üzere basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında faaliyet gösteren kulüplerin ihtiyacı olan spor malzemeleri Mustafa Çetinkaya Stadı’nda düzenlenen törenle teslim edildi.
Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte branşların il temsilcileri, kulüp sporcu ve antrenörleri, belediye meclis üyeleri ve Muratpaşa Belediyespor yöneticileri katıldı. Katılımcılar pandemi nedeniyle HES kodu taraması ve ardından ateşi ölçülerek stada alındı.

Altın yumurtlayan tavuk
Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada amatör sporları, sağladığı toplumsal fayda açısından altın yumurtlayan tavuğa benzetti. Yöneticilerin bunu çok iyi anlaması gerektiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Bir toplulukta yönetici sorumluluğunu üstlenmişseniz, o toplumun huzurunu istersiniz. Amatör sporlar huzur verir. Onların mutluluğunu istersiniz. Amatör sporlar eğlendirir, mutlu eder. Onların barış içinde ilişki kurmasını istersiniz. Amatör sporlar, toplum yaşamında barışçı, empatik ilişkiler sağlar. Onların ruh sağlığını istersiniz. Amatör sporlar ruh sağlığı temin eder. Onların biyolojik sağlığını isterseniz. Onların biyolojik sağlıklarını korumanın yolu sadece hastaneler yapmak değildir. Hastaneler bir sonuç. Hasta olmalarını engellemektir asıl olan. Her mahalleye birer spor salonu yapsanız, ülkedeki hastanelerin yarısı hastasız kalır. Amatör sporlar bu alanda da anahtardır.”

Destekler artacak
Bu çerçevede bir şekilde spor yapan insanların yönetici sorumluluğunu üstlenmiş kişiler için ‘harika’ insanlar olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Toplumsal yarar sınırsızdır. Bireysel yarar sınırsızdır. Bunun istenmesi ve bunun organize edilmesi gerekir” dedi. Muratpaşa Belediyesi olarak olanaklar çerçevesinde amatör sporları ve amatör spor kulüplerinin desteklemeye çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, gelecek yıllarda çok daha fazlasını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Amatör sporlar merkeze alınmalı
Bununla birlikte bir gün bütün Türkiye’de bir spor politikası olarak amatör sporların merkeze alınmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Her mahallede, bütün insanların spor yapabilecekleri alanlara kavuşmasını ülkenin temel sağlık ve spor politikasını teşkil edeceği günlerin gelmesini temenni ediyorum. Bir gün genel kamu yönetiminin bunu yapacak şekilde durumun farkına varmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Uysal, konuşmasının ardından, tüm spor kulüplerini temsilen her branşta bir kulübe malzemelerini verdi. Basketbol Antalya İl Temsilcisi Soner Yasak, destekleri dolayasıyla teşekkürlerini dile getirirken “Her zaman sporcunun, amatör sporun yanında olan, bizlerin de ‘Ümit ağabeyi’ olan geleceğimizin teminatı gençlerimize her zaman destek veren Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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