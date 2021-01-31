Muratpaşa’dan bisiklet eğitimi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi hem bir ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için mahallelerde temel bisiklet sürüş eğitimleri düzenliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, kursiyerler dakikalar içinde iki teker üzerinde dengede durmayı öğrenip pedal basmaya başlıyor.

Bisiklet, genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin rahatlıkla kullanabildiği, günlük rutinlerden kaçış imkanlarıyla kişiye özgürlük duygusu veren, arızalandığında kolayca tamir edilen bir ulaşım aracı. Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi bisikletin hem bir ulaşım aracı olarak kullanımını yaygınlaştırmak hem de sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenler için mahallelerde ücretsiz sürüş eğitimleri düzenliyor.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar her mahallede 2 haftalık dönemler halinde düzenleniyor. Yetişkinlere yönelik kurs, hafta için her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ders olarak gerçekleştiriliyor. 18 Ocak’ta başlayan kurslar, 30 Nisan’da sona erecek. 7 ayrı mahallede düzenlenecek kursların Yeşilbahçe Mahallesi bölümü tamamlandı. Eğitimlerde, kursiyerlerin dakikalar içinde iki teker üzerinde dengede durmayı öğrenip pedal basmaya başlaması dikkat çekti.