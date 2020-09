Muratpaşa’dan ‘Motosikleti fark et’ kampanyası

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, trafik kazalarını en aza indirmek için Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği’yle farkındalık kampanyası başlattı. “Motosiklet bir taşıttır üzerinde can taşır” sloganı yazılı afişler billboardlara asılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Lütfen, motosikletlerin, diğer taşıtlar gibi bir taşıt olduğu gerçeğini hiç unutmayalım” çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın 8 aylık döneminde 235 bin 248 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 96 bin 580’i ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanırken bin 450 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 150 bin 155 kişi yaralandı. Yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışan taşıtlar sıralamasında ise 79 bin 757 otomobilin ardından motosikletler 24 bin 751’le ikinci sırada yer aldı.

Yılın aynı döneminde 4 bin 410’u ölümlü ya da yaralamalı olmak üzere 9 bin 739 trafik kazasının yaşandığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, trafik kazalarını en aza indirmek için restoranlardan verilen siparişleri yetiştirmek, kargoları teslim etmek için iki teker üzerinde hayatlarını kazanan Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği’yle bir farkındalık kampanyasına imza attı.

Muratpaşa Belediyesi’nin üzerinde “Motosiklet bir taşıttır üzerinde can taşır” sloganı yazılı afişleri, 500 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan ilçede billboardlar, megalightlar ve panolara asıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, motosikletlilerin karıştığı, motosikletlerin sıkıştırılması ya da onların trafikte yok sayılması nedeniyle yaşanan kazaların artık sıradanlaştığını söyledi. Her gün gazetelerde, internet sitelerinde bu tip haberlerle karşılaştıklarını aktaran Başkan Uysal, “Her gün yaşamımızın bir parçası oldu adeta. Sürekli motosiklet sürücülerinin yaralandığı, hatta hayatını kaybettiği haberleriyle sarsılıyoruz” dedi.

Bu kazaların genellikle motosikletin bir taşıt olarak görülmemesi, motosikletin yok sayılması nedeniyle yaşandığının altını çizen Başkan Uysal, “Biz buna ‘Dur’ diyelim, insanlarımızı uyaralım istedik. Sürücülerimizin büyük bölümü dikkatli ama küçük bir grup var ki, onlara motosikletin taşıt olduğunu ifade etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Bu amaçla tasarlanan afişlerin, Muratpaşa’da özellikle taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalara asıldığını belirten Başkan Uysal, “Lütfen, trafikte karşılaştığımız, motosikletlerin, diğer taşıtlar gibi bir taşıt olduğu gerçeğini hiç unutmayalım” dedi.