Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 için geri sayım başladı. 1 Ocak'ta ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2026'nın ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları daha önce belli olmuştu. Acun Ilıcalı, ünlüler takımının tanıtım videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 heyecanı geleneği bozmuyor. Yarışma, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor 2026'daki ünlüler takımının tanıtım videosunu yayınladı.

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.
Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu 1
Gönüllüler takımında ise şu yarışmacılar açıklandı:

''Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.''

