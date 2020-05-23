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Muratpaşa’dan online satranç turnuvası

ANTALYA HABERLERİ  | 23.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Antalya Satranç İl Temsilciliğiyle birlikte, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı Ramazan Bayramı süresince, online satranç turnuvası gerçekleştiriyor.

Muratpaşa’dan online satranç turnuvası

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Antalya Satranç İl Temsilciliğiyle birlikte, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı Ramazan Bayramı süresince, online satranç turnuvası gerçekleştiriyor. Toplam 3 bin lira ödüllü turnuva 24 Mayıs Pazar günü, chess.com üzerinden yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, toplam 3 bin lira para ödülü bulunan online satranç turnuvası düzenliyor. Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleşecek turnuva sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı Ramazan Bayramı süresince devam edecek.

Chess.com online satranç oynama platformu üzerinde düzenlenecek olan turnuva 3 kategoride yapılacak ve her kategoride dereceye giren ilk 5 sporcuya para ödülü verilecek. Bilgisayarı izleyen ve hile yapmaya yönelik girişimler tespit eden yazılım, anti-cheating, kontrolünde gerçekleşecek yarışmada ilk karşılaşmalar 24 Mayıs Pazar saat 18.00’de başlayacak. İlk gün 10 yaş ve altı kategorisi sporcuların karşılaşmalarına sahne olacak yarışmada ikinci gün 11- 16 yaş kategorisinin karşılaşmaları olacak. 26 Mayıs Salı günü ise açık yaş kategorisi karşılaşmaları olacak.
Turnuvada yer almak isteyen satranç ustaları, Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip olmak ve chess.com’a üye olduktan sonra antalya.tsf.org.tr sitesi turnuva kayıt linklerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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