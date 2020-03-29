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Muratpaşa’dan sokak hayvanlarına mama desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Korona virüsle mücadelede park ve sahil bantlarında insan hareketliliğinin yasaklanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da sahip çıktı.

Muratpaşa Belediyesi, Korona virüsle mücadelede park ve sahil bantlarında insan hareketliliğinin yasaklanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da sahip çıktı. Belediye ekipleri, başta kent parkları olmak üzere belli notalara kedi ve köpekler için mama bıraktı.
Korona virüsle mücadelede Muratpaşa sakinlerinin evlere çekilmesi, restoran ve kafeteryaların kapanması ve son olarak da parklar ve sahil bandında insan hareketliliğinin yasaklanmasıyla yiyecek bulmakta zor duruma düşen sokak hayvanlarını Muratpaşa Belediyesi unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, falez kıyı bandında yer alan Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları başta olmak üzere ilçe genelinde belli noktalara kediler ve köpekler için mama bıraktı, su kaplarını doldurdu.

Çok boyutlu mücadele
Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsle mücadelede tüm alanları kapsayacak şekilde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bir yanda virüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları sürerken sosyal yardım ve destek çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Uysal, “Diğer yandan da evlerinden çıkmayan, sosyal izolasyon koşullarında yaşayan komşularımız içinde belediyemizin sosyal medya hesaplarından günlük spor, sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.
Bununla birlikte kafeterya gibi işletmelerin kapatılması, “Evde kal” çağrılarına Muratpaşa’da büyük oranda uyulması ve son olarak park ve sahil bantlarına ilişin alınan yasak kararıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük yaşadığını aktaran Uysal, “Onların aç kalmaması için bizler de mama dağıtım işini sıklaştırdık” diye belirtti.

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