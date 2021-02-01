Muratpaşa’dan Yörük Hikayeleri kitabı

Yazar Duran Yılmaz’ın Yörük Hikayeleri kitabının 4 öyküyle genişletilmiş yeni baskısı Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucuyla buluştu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültürünün Anadolu coğrafyasının, Türkiye’nin kültürel dokusunun temel yapı taşı olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki; bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözünü vasiyet olarak benimsediklerini belirten Başkan Uysal, “Kara çadırda simgeleşen değerleri, yaşamın her alanında hayata geçirerek bu vasiyete sahip çıkıyoruz” dedi.

Yayın çalışmaları

Bir toplumun yerel kültürüne sahip çıkmadan, onun gelişimine katkı sunmadan insanlığın ortak mirası anlamında evrensel değerlerin bir parçası haline gelemeyeceğinin altını çizen Başkan Uysal, bu çerçevede Yörük kültürüne ilişkin bir takım çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, geçmiş yıllarda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’yle (YÖRKAM) gerçekleştirdikleri çalıştaylarda bilim insanlarının yaptıkları sunumları, araştırmaları 2 ciltlik kitap halinde yayımladıklarını söyledi.