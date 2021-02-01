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Muratpaşa’dan Yörük Hikayeleri kitabı

01.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Muratpaşa’dan Yörük Hikayeleri kitabı

Yazar Duran Yılmaz’ın Yörük Hikayeleri kitabının 4 öyküyle genişletilmiş yeni baskısı Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucuyla buluştu.Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültürünün Anadolu coğrafyasının, Türkiye’nin kültürel dokusunun temel yapı taşı olduğunu söyledi.

Yazar Duran Yılmaz’ın Yörük Hikayeleri kitabının 4 öyküyle genişletilmiş yeni baskısı Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucuyla buluştu.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültürünün Anadolu coğrafyasının, Türkiye’nin kültürel dokusunun temel yapı taşı olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki; bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözünü vasiyet olarak benimsediklerini belirten Başkan Uysal, “Kara çadırda simgeleşen değerleri, yaşamın her alanında hayata geçirerek bu vasiyete sahip çıkıyoruz” dedi.

Yayın çalışmaları
Bir toplumun yerel kültürüne sahip çıkmadan, onun gelişimine katkı sunmadan insanlığın ortak mirası anlamında evrensel değerlerin bir parçası haline gelemeyeceğinin altını çizen Başkan Uysal, bu çerçevede Yörük kültürüne ilişkin bir takım çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, geçmiş yıllarda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’yle (YÖRKAM) gerçekleştirdikleri çalıştaylarda bilim insanlarının yaptıkları sunumları, araştırmaları 2 ciltlik kitap halinde yayımladıklarını söyledi.

Yörük sözlüğü
Başkan Uysal, bu yayın çalışmasını şimdi Duran Yılmaz’ın 38 yıl önce okurlarla buluşan Yörük Hikayeleri kitabını dört yeni öyküyle genişletilmiş baskısıyla sürdürdüklerini belirtti. Başkan Uysal, 11 öykünün yer aldığı kitabın sonunda Yörük sözlüğünün bulunduğunu belirtti. Başkan Uysal, öykülerde geçen kelimelerden hazırlanan sözlükle iğne yapraklı ağaçlarını fidanı için kullanılan ‘toru’, yağmurdan sonra yapraklarda kalan damlaların sarsıntıyla yere düşmesini anlatan ‘sambıl’ gibi birçok unutulan kelimenin yeniden hatırlattığına dikkat çekti.
Duran Yılmaz, 1943’te Serik Yumaklar Mahallesi’nde dünyaya geldi. 1964’te Aksu Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Sivas, Siirt ve Antalya’da ilkokul öğretmenliği yaptı. İlk öyküleri, eleştirmen, yazar, yayıncı ve eğitimci Mehmet Fuat tarafından Yeni Dergi’de yayınlanan Yılmaz’ın Yeni Toplum, Yansıma, Sanat Emeği, Yarına Doru, Karşı, Kıyı, Kırk Merdiven gibi birçok sanat ve edebiyat dergisinde öyküleri yayınlandı. Yazar, Türkiyeli Yazarlar Çalışma Grubu’nun düzenlendiği bir edebiyat programına katılmak üzere gittiği Almanya’da rahatsızlanarak 1995 yılında vefat etti. Duran Yılmaz’ın Küçük Balıkçı, Çoban Çocukları, Gökkuşağında Üç Şeytan gibi yayımlanmış kitapları bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi’nin yeni baskısını yaptığı Yörük Hikayeleri, ilk baskısını 1983 yılında Dayanışma Yayınlarından yaptı.

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