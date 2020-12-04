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Muratpaşa’nın bakım onarım timi çalışmalarını sürdürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, kente aktif yeşil alan ve park kazandırmanın yanı sıra, bakım-onarımlarını da periyodik olarak yapıyor.

Muratpaşa’nın bakım onarım timi çalışmalarını sürdürüyor

Muratpaşa Belediyesi, kente aktif yeşil alan ve park kazandırmanın yanı sıra, bakım-onarımlarını da periyodik olarak yapıyor. Parklardaki oyun, spor ve oturma gruplarının bakım-onarımı için 13 kişilik özel ekip hizmet veriyor.
Parklarda bulunan ve kullanıma bağlı olarak hasar gören donatı elemanları (oyun, spor ve oturma-dinlenme grupları) Muratpaşa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan 13 kişilik ekiple sürekli olarak kontrol ediliyor.
Pandemi önlemleri nedeniyle aktif olarak kullanılamıyor olsa dahi parklardaki donatı elemanlarının bakım onarımını sürdürdüklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Komşularımızın spor yapabilmeleri, dinlenebilmeleri ve çocuklarımızın oyun oynamaları için parklara yerleştirdiğimiz donatı elemanlarının bakım onarımını ve dezenfeksiyonunu da sürekli olarak yapıyoruz. Ekiplerimiz, periyodik olarak yaptıkları kontrol sırasında tespit ettikleri ve Turunç Masa aracılığıyla komşularımız tarafından bildirilen hasar görmüş donatı elemanlarının bakım-onarımını yapıyor. Onarılamayacak durumda olanlar ise yenileniyor” dedi.

Muratpaşa’nın bakım onarım timi çalışmalarını sürdürüyor

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