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Muratpaşa’nın eğitim merkezleri 21 Eylül’de başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren destek eğitim kurs merkezleri, covid-19 pandemisi nedeniyle bu eğitim yılında sadece 8’inci sınıfları kabul edecek.

Muratpaşa’nın eğitim merkezleri 21 Eylül’de başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren destek eğitim kurs merkezleri, covid-19 pandemisi nedeniyle bu eğitim yılında sadece 8’inci sınıfları kabul edecek. Merkezlere başvurular 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 11 Eylül’e kadar devam edecek. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül’de başlayacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen eğitim kurs merkezlerinde yeni dönem başlıyor. Memurevleri, Ermenek ve Kızılarık mahallelerinde bulunan merkezlere, bu eğitim yılında, covid-19 pandemisi dolayasıyla sadece, LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıflar kabul edilecek. Sınıflarda sosyal mesafeyi sağlamak için kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülen merkezlere bu yıl 110 öğrenci kabul edilecek. Kurs merkezlerinde 24 kişilik sınıflar 14 öğrenci kapasiteli olarak yeniden düzenlendi. Merkezlere başvurular 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 11 Eylül’e kadar devam edecek. Bizzat merkezlere yapılacak başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah belgesinin teslim edilmesi gerekiyor. Destek eğitim kurs merkezlerinde yüz yüze eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime bağlı olarak 21 Eylül Pazartesi başlayacak.

Muratpaşa’nın eğitim merkezleri 21 Eylül’de başlıyor

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