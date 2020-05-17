YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’nın mısırları yeşerdi

Muratpaşa’nın mısırları yeşerdi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın korona virüs salgının getirebileceği olası gıda krizine dikkat çekmek için belediye uhdesindeki boş arazileri tarlaya çevirip ekimine başladığı mısırlar topraktan çıkıp yüzünü gösterdi.Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen korona virüs salgının getirebileceği olası gıda sıkıntısına karşı belediye uhdesindeki 70 dönümlük alanı tarlaya çevirerek başlattığı mısır ekiminde, ürünler topraktan çıkmaya başladı.Aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlatılan çalışmada tohumları Nisan ayının ilk günlerinde toprakla buluşurken çalışma Türkiye’de geniş yankı buldu.

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın korona virüs salgının getirebileceği olası gıda krizine dikkat çekmek için belediye uhdesindeki boş arazileri tarlaya çevirip ekimine başladığı mısırlar topraktan çıkıp yüzünü gösterdi.
Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen korona virüs salgının getirebileceği olası gıda sıkıntısına karşı belediye uhdesindeki 70 dönümlük alanı tarlaya çevirerek başlattığı mısır ekiminde, ürünler topraktan çıkmaya başladı.
Aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlatılan çalışmada tohumları Nisan ayının ilk günlerinde toprakla buluşurken çalışma Türkiye’de geniş yankı buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler tarımsal üretimi destekleme için birçok destek paketleri, atıl arazilerinin üretimde değerlendirilmesi için teşvik programları açıkladı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgının sosyo-ekonomik etkilerinin gün gün daha çok ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Türkiye’de bir farkındalık oluşturmak için Muratpaşa’dan tarımsal üretim hareketine başladık. ‘Antalya’nın kentleşmesini neredeyse tamamlamış, nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesine, Muratpaşa’mıza mı düşer bu görev? Evet, bize düşer’ diyerek en ufak bir tereddüt yaşamadan adım attık. Proje, geldiğimiz noktada Türkiye’de de belli bir karşılık buldu. Ektiğimiz tohumların da toprağı yarıp çıkması da şu zor günlerde bizim bir nebze olsun gülümsememizi sağladı.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Antalya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:41
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:07
Yatsı
21:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Güney Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Antalya'da bahçesindeki çalıları yakan kişi büyüyen alevlerin ortasında kalarak öldü

Antalya'da bahçesindeki çalıları yakan kişi büyüyen alevlerin ortasında kalarak öldü

"kındılçeşme Halkın Olmalı" Mitingi

"kındılçeşme Halkın Olmalı" Mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.