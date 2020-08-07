YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. MURGEM’den ücretsiz rehberlik hizmeti

MURGEM’den ücretsiz rehberlik hizmeti

ANTALYA HABERLERİ  | 07.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM), YKS tercih sürecinde gençlerin yanında olmaya devam ediyor.Muratpaşa Belediyesinin yeni tip Korona virüs (Covid-19) dolayasıyla yaklaşık 3 ay online eğitim modeline geçen ve YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranı elde eden MURGEM, tercih sürecinde hem kendi öğrencilerine hem de dışardan gelen öğrencilere destek oluyor.

Muratpaşa Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM), YKS tercih sürecinde gençlerin yanında olmaya devam ediyor.
Muratpaşa Belediyesinin yeni tip Korona virüs (Covid-19) dolayasıyla yaklaşık 3 ay online eğitim modeline geçen ve YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranı elde eden MURGEM, tercih sürecinde hem kendi öğrencilerine hem de dışardan gelen öğrencilere destek oluyor. Ücretsiz rehberlik hizmeti için MURGEM öğretmenleri, saat 09.00’dan 17.00’ye Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan MURGEM binasında öğrencilerle yüz yüze görüşüyor. YKS’de tercih dönemi 14 Ağustos Cuma saat 23.59’da sona erecek.
"Pandemi önlemleri alındı"
MURGEM Müdürü İsmail Ünal, Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu MURGEM’in kapılarını 2015’te açtığını söyledi. Ücretsiz olan merkezle binlerce öğrencinin üniversite hayalinin 5 yıl içinde gerçeğe dönüştüğü belirten Ünal, “Tercih döneminde de pandemi koşullarına uygun önlemler alarak hem öğrencilerimize hem de dışardan gelen öğrencilere rehberlik hizmeti veriyoruz” dedi. MURGEM öğretmenlerinden Sinem Gedik Toprak ise “Öğrencilerimizin gelecekleri için en iyisi neyse onlara destek için buradayız” dedi.
"Sorular yanıt buldu"
MURGEM öğretmenleriyle tercihleri için konuşmaya gelen Burak İpek, önceliğinin dille ilgili bölümler olduğunu ama gemi ve uçakla ilgili bölümlere de merak duyduğunu anlatırken “Üniversite olarak da kafam karışıktı. Uzun bir listeyle buraya geldim. Emin olmadığım şeylere MURGEM’den aldığım rehberlik sayesinde açıklık getirdim” dedi.
Melisa Mercan ise Uludağ ve Akdeniz üniversiteleri arasında tercih yapmakta zorlanırken MURGEM’in rehberlik hizmeti sayesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin her anlamda kendisi için daha iyi olduğuna karar verdiğini söyledi. Mercan, “Birinden bilgi almak, sana yardımcı olduğunu bilmek iyi hissettiriyor. Onun için geldim. Memnunum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Antalya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:05
Yatsı
21:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Hazal Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.