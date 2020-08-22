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MURGEM’e ön başvuru sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

Bu yıl yapılan YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaşan ve ilk 10 bin içinde 5 öğrencisi bulunan MURGEM yine gençlerin üniversite için umudu oldu.

MURGEM’e ön başvuru sürüyor

Bu yıl yapılan YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaşan ve ilk 10 bin içinde 5 öğrencisi bulunan MURGEM yine gençlerin üniversite için umudu oldu. MURGEM, 2020-2021 döneminde, sınıflardaki sosyal mesafeyi sağlamak için öğrenci kapasitesini düşürdü.
Muratpaşa Belediyesi’nin, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamanın yanı sıra gençlerin sosyokültürel gelişimine katkı sunmak için 2015 yılında hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) lise mezunlarının ön kayıtları devam ediyor. 2015 yılından bugüne kadar binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştiren MURGEM, 2020 YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaşmış, 5 öğrencisi de ilk 10 bin içine girmişti.
140 lise mezunu
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, pandemi nedeniyle belirlenen yeni normallere göre hizmet verecek olan MURGEM’de, lise mezunu gençlerin ön kayıtları 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yeni normaller kapsamında sınıf mevcudu öğrenci sayısının azaltılacağı MURGEM’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 140 lise mezunu öğrenci kabul edilebilecek. Daha önce de 120 12’inci sınıf öğrencisinin ön başvurusu kabul edilmişti.
İstenen evraklar
31 Ağustos’a kadar ön kayıt yaptırabilecek olan lise mezunu öğrenciler; 3 adet vesikalık fotoğraf, 2020 YKS puan tablosu çıktısı, diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, Muratpaşa ilçesinde oturduğuna dair ikamet belgesi, anne ve babanın gelir belgesi, çalışmıyorlarsa bunu gösterir belge ile Kızılsaray Mahallesi’ndeki MURGEM’e ön başvuru kayıtlarını yaptırabilirler.

MURGEM’e ön başvuru sürüyor

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