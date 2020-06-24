Murzioğlu: “Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz”

Video konferansla gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Mayıs-Haziran Ayları Birleştirilmiş Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi ile birlikte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyası olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Samsun TSO Mayıs-Haziran Ayı Birleştirilmiş Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

“İletişimimizi kesmedik”

Tüm dünyayı etkisi altına alın korona virüsün özellikle ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Ülkemizde 11 Mart tarihinde ilk vakanın görünmesiyle birlikte çok sıkı önlemlerle mücadeleye başlamıştık. Çoğu üyemiz kısa süre için bile olsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Ekonomi olumsuz etkilendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz vasıtasıyla sıkıntılarımızı, beklentilerimizi hükümetimize, ilgili bakanlıklara anlık ilettik. Halen daha iletiyoruz. Sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu güçlü iletişim pek çok ekonomik tedbirin üretilmesine ve bizlerin bir nebze dahi olsun nefes almasına vesile oldu. 1 Haziran itibariyle yeni normal sürece girdik. Maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek, tedbiri elden bırakmadan üretmeye ve hizmet vermeye yeniden başladık. Şüphesiz 11 Mart ve 1 Haziran arasındaki o sıkı dönemin sonuçları bizler açısından olumsuz ama yavaş yavaş kendimizi toplayacağız. Zira odamız tarafından yapılan çalışmada da pek çok alanda düşüş olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru sayısında ve elbette nakdi kredilerde ciddi bir artış var” dedi.