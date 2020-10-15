Murzioğlu: “Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz”

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı’nda üyeler, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi.

Samsun TSO Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda meslek komitesi üyeleri söz alarak, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi.

“Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz”

Toplantıda söz alan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, küresel ölçekte yaşanan pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekûn gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi özellikle sağlık personellerimiz deyim yerindeyse gecelerini gündüzlerine katarak canları pahasına 24 saat büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hepsine minnet borçluyuz. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere hakları da geçtiyse, haklarını helal etsinler” dedi.