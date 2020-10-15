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Murzioğlu: “Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz”

SAMSUN HABERLERİ  | 15.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı’nda üyeler, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi.Samsun TSO Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı’nda üyeler, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi.
Samsun TSO Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda meslek komitesi üyeleri söz alarak, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi.

“Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz”
Toplantıda söz alan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, küresel ölçekte yaşanan pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekûn gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi özellikle sağlık personellerimiz deyim yerindeyse gecelerini gündüzlerine katarak canları pahasına 24 saat büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hepsine minnet borçluyuz. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere hakları da geçtiyse, haklarını helal etsinler” dedi.

“Sürekli iletişim halindeyiz”
Konuşmasında üyelerden gelen talep ve sıkıntıları yakından takip ettiklerinin de altını çizen Başkan Murzioğlu, “Özellikle çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, kimi zaman bakanlık yetkilileriyle birlikte online ortamda sürekli iletişim halindeyiz. Sizlerin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Malumunuz bu güçlü iletişim pek çok ekonomik tedbirin üretilmesine ve bizlerin bir nebze dahi olsun nefes almasına vesile oldu. Bu bağlamda bizimle iletişim içinde olmanız çok kıymetli. Çünkü sizden gelen talepler bizlere yol göstermekte. Birlik ve beraberlik anlayışımız bu süreçte en önemli rehberimiz olacaktır. Tüm camiamıza bol bereketli hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah ülke olarak bu durumdan daha da güçlü çıkacağız” diye konuştu.

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