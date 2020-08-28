Murzioğlu: “Tüm çabamız Samsun’u bulunduğu konumdan daha yukarılara taşımak”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak tüm çabalarının Samsun’u bulunduğu konumdan daha yukarılara taşımak olduğunu söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Eldemir ve Kerem Tüfekçi, Tekkeköy İlçe Kaymakamlığı’na atanan Hayrettin Çiftçi’ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı Başkan Murzioğlu, Çiftçi’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Teşekkür etti

Ziyarette konuşan Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, “Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte sanayileri de içinde barındıran Tekkeköy’de görev yapmaktan ziyadesiyle mutluyum. Samsunumuz güzel bir şehir. Ziyaretlerimiz, ilişkilerimiz bundan sonra daha da çok sıklaşacak. İnşallah bundan sonra her alanda sizlerin de desteğiyle birlikte çalışıp, daha güzel hizmetleri ortaya çıkartacağız. Samsunumuzun güzelliklerine hep birlikte katkı koyacağız” dedi.