Murzioğlu’ndan virüse karsı hassasiyet uyarısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi sürecinde gerekli tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekerek, “Bu durum hem sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim” dedi.

Samsun TSO Temmuz-Ağustos Ayları Birleştirilmiş Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Herkesin ortak sorumluluğu

Konuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’un etkilerine değinen Başkan Murzioğlu, “Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekûn gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Üreten, hizmet eden, sanayici ve tüccarlar olarak ekonomiyi biz omuzluyoruz. Valimizle, kaymakamlarımızla ve belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz denetim ziyaretlerinde gereken hassasiyetin gösterilmediğine kimi yerlerde maalesef şahit olduk. Sıkı önlemlerin alınması demek, belki yine faaliyetlerimizin kısıtlanması anlamına gelecek ki, bu yük maalesef bizim üstümüze binecek. Onun için gereken ne ise biz daha fazla hassasiyet göstermeli, kendi iç denetim mekanizmalarımızı biz aktif hale getirmeliyiz. Bu işin içinden ancak böyle çıkarız” dedi.