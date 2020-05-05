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Muş Belediyesi ekipleri ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor

MUŞ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Muş Belediyesi, şehir merkezinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyorMuş Belediyesi ekipleri, belirli periyotlarda gerçekleştirdiği maske dağıtımlarını sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Muş Belediyesi, şehir merkezinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor
Muş Belediyesi ekipleri, belirli periyotlarda gerçekleştirdiği maske dağıtımlarını sürdürüyor. Ekipler yoğun olarak kullanılan bölgelerde vatandaşlara maske dağıtarak korona virüs ile mücadele konusunda tavsiyelerde bulundu. Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara rehavete kapılmamaları gerektiğini söyleyen ekipler, sosyal mesafenin korunması hususunda uyarılarda bulundu.
Korona virüsle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak bir ayı aşkın bir süredir kendi sorumluluk alanımız çerçevesinde korona virüs ile mücadele ediyoruz. Bir taraftan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan valiliğimiz öncülüğünde yapılan çalışmalarda yer alarak insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gayretindeyiz. Ücretsiz maske dağıtımlarımız belirli periyotlarda devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Buna rağmen kamu kurumlarda görevli olanlar, faaliyetleri kısıtlanmayan esnaflarımız ve bunların dışında çeşitli sebeplerle dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu hizmetimizi sunuyoruz. Gerekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alıp uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız” dedi.

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