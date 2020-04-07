YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor

Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor

MUŞ HABERLERİ  | 07.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu süreçte sokak hayvanlarını da sahip bırakmıyor.Muş’ta sokak hayvanları ihmal edilmiyor.

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu süreçte sokak hayvanlarını da sahip bırakmıyor.
Muş’ta sokak hayvanları ihmal edilmiyor. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın 2014-2019 dönemi içerisinde Muş’a kazandırdığı rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevinde sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaya devam ediliyor. Bakımevinde görevli personeller şehir merkezinden topladıkları hayvanları tesise getirerek gerekli bakımlarını yapıyorlar. Bugünlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ederken, Muş Belediyesi ekipleri de sokak hayvanlarının yiyecek sorunu yaşamaması için çalışmalarını arttırdı. Ekipler, birçok bölgede oluşturdukları beslenme noktalarına yiyecek ve su bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Rekoru 50 yıldır kırılamadı Rekoru 50 yıldır kırılamadı
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor

Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Muş Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:43
Öğle
12:21
İkindi
15:58
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Muş Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Hisar Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Kaya: "25 bin TL esnafa can suyu oldu”

Başkan Kaya: "25 bin TL esnafa can suyu oldu”

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Muş'ta 4 Bin 500 Paket Gıda Yardımı Dağıtıldı

Muş'ta 4 Bin 500 Paket Gıda Yardımı Dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.