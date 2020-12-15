Muş Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde önemli çalışma

Muş Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliğinde Kale Mahallesi Fabrika Caddesi’nde fore kazık çalışmalarına başlandı.

Göçük riski oluşturduğu için geçtiğimiz yıllar trafiğe kapatılan, Muratpaşa Mahallesi ile Kale Mahallesi’ni birbirine bağlayan TOKİ konutlarının üst kısmındaki yolun fore kazı yöntemi ile güçlendirilme çalışması için kollar sıvandı. Muş Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan çalışmanın 5 ay içerisinde tamamlanması planlanarak yolun trafiğe açılması planlanıyor. Proje kapsamında 5 bin 800 metre 120’lik fore kazık, 730 metre 80’lik fore kazık dikey olarak yapılırken kalıcı ve geçici ankraj olmak üzere 4 bin 550 metre yatayda zemin güçlendirilmesi yapılacaktır.

Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcıları, birim amirleri, teknik personeller ve yüklenici firma yetkililerinin de hazır bulunduğu incelemelerde yapılacak çalışmanın detayları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Söz konusu çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Kale Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sırasında göçük riskine karşı Fabrika Caddesi’ni trafiğe kapatmıştık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde söz konusu yolun yapımı için gerekli adımlar atıldı. Bugün yüklenici firma yetkilileri ile fizibilite çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde fore kazık yöntemi ile güçlendirilecek yolun kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz. Mevsim şartları elverdikçe devam edecek çalışmaların tamamlanması ile o bölgede asfaltsız yolumuz kalmamış olacak. Aynı zamanda Muratpaşa Mahallesi ile Kale Mahallesi’ni birbirine bağlayan önemli bir güzergahımız da trafiğe açılmış olacak. Bununla birlikte bugüne kadar risk olarak gördüğümüz bir durumdan da kurtulmuş olacağız. Temennimiz yoğun kar yağışı ve soğuklar öncesi bu çalışmamızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

