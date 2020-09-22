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Muş Belediyesin BSK’lı asfalt çalışmaları

MUŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları Muratpaşa Mahallesi’nden sonra Hürriyet Mahallesi Tepe Bağı bölgesinde devam ediyor.Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt serimine devam ediyor.

Muş Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları Muratpaşa Mahallesi’nden sonra Hürriyet Mahallesi Tepe Bağı bölgesinde devam ediyor.
Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt serimine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde reglaj ve sıkıştırma çalışması yaptığı Hürriyet Mahallesi’nin ara sokaklarında asfalt çalışmasını başlattı. Ekipler, bir yandan asfalt serimi yaparken diğer yandan bazı sokakların sökümlerini yaparak asfalta hazırlıyor. Söz konusu mahallede altyapısı tamamlanan yolları asfaltladıktan sonra farklı bir mahallede çalışmalar sürdürülecek. Muratpaşa Mahallesi’nin hemen hemen tüm yollarını Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile asfaltlayan ekipler, Hürriyet Mahallesi’ne geçti. Belediye Başkanı Feyat Asya, Tepe Bağı mevkiindeki asfalt çalışmalarını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Asya, mahalle sakinleri ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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