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Muş Belediyesinden 2 kilometrelik bisiklet yolu

MUŞ HABERLERİ  | 15.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi, Dörtyol Kavşağı’ndan Tren Garına kadar olan alandaki bisiklet yolu çalışmasını tamamladı.Vatandaş odaklı hizmetleriyle göz dolduran Muş Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi.

Muş Belediyesi, Dörtyol Kavşağı’ndan Tren Garına kadar olan alandaki bisiklet yolu çalışmasını tamamladı.
Vatandaş odaklı hizmetleriyle göz dolduran Muş Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi. Muş Belediyesi, 2 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı alanında önemli faaliyetler gerçekleştiren Muş Belediyesi, bu projesi ile bisiklet severlerin gönlüne taht kurdu. İstasyon Caddesi üstyapı yenileme projesi kapsamında yeri daha önce belirlenen ve bu yıl yapımına başlanan bisiklet yolu boyama çalışmalarının ardından kullanıma açıldı. Belediyenin bu hizmeti ile bisiklet kullanarak spor yapan vatandaşların güvenle istifade edebilecekleri bir güzergâh oluşturulmuş oldu.
Yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bugüne kadar vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için tüm imkanları kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Şehrin geneline hitap eden projelerin yanı sıra çocukların, gençlerin faydalanabileceği çalışmaları da yapmanın gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu gibi yer altı hatlarını yenilediğimiz İstasyon Caddemizin üstyapısını da yenileyerek daha güzel bir Muş’un inşası ve ihyası için hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu caddemizdeki yenilikleri de zaman zaman uygulamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2 ay önce ekip arkadaşlarımızın Karayolları Kavşağı’ndan Tren Garına kadar gidiş gelişli 2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına başlandı. Kısa sürede yapılan çalışmaların sonucunda bisiklet yolumuzu da hizmete açmanın sevincini yaşadık. Artık gençlerimiz, bisiklet severler kendilerine ait güvenli bir şeritte bisikletleri ile turlayıp spor yapabilecekler. Buna benzer çalışmalarımızı farklı güzergahlarda da uygulamak için planlamalar yapıyoruz” dedi.

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