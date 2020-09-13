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Muş Belediyesinden halı dokuma kursu

MUŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Muş Belediyesinin öncülüğünde İŞKUR ve milli eğitim müdürlüğü (MEM) paydaşlığında kadınlara yönelik halı dokuma kursu açıldı.Vatandaş odaklı hizmetlerle önemli faaliyetlere imza atan Muş Belediyesi istihdama katkı sağlayacak projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Muş Belediyesinin öncülüğünde İŞKUR ve milli eğitim müdürlüğü (MEM) paydaşlığında kadınlara yönelik halı dokuma kursu açıldı.
Vatandaş odaklı hizmetlerle önemli faaliyetlere imza atan Muş Belediyesi istihdama katkı sağlayacak projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Muş’un imarı ve inşası konusunda kesintisiz hizmet veren Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde aşçılık kursunu başlatan Muş Belediyesi, yeni açtığı halı dokuma kursu ile kadın vatandaşların meslek sahibi olmasını kolaylaştırıyor. İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü (MEM) paydaşlığında gerçekleştirilen kurs 12 kadın kursiyerle başlatıldı.
Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evinde düzenlenen kursta korona virüs salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alınıyor. 15 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek olan halı dokuma kursu ile kadın vatandaşların meslek sahibi olmaları hedefleniyor.
Yeni açılan kurs hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak hemşehrilerimizi önceleyen projeleri ve hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Pandemi dolayısıyla her ne kadar planlamasını yaptığımız bazı etkinlikleri gerçekleştiremesek de uygulayabileceğimiz projelerimizi gerekli tedbirleri alarak hayata geçiriyoruz. Altyapı ve üstyapı gibi asli görevlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz kadın eğitim ve kültür merkezi ile bilgi evlerimizi amacına uygun bir şekilde kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her kesime hitap edecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kadın hemşehrilerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız bu tesislerimizi faydalı bir şekilde kullanabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde kadın vatandaşlarımıza yönelik aşçılık kursunu başlatmıştık. Yine kadın kardeşlerimize yönelik halı dokuma kursu açtık. Bu kurslarımızı İŞKUR ve milli eğitim müdürlüklerimizin işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hemşehrilerimizin meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde bu kurslarla hemşehrilerimizin daha kolay istihdam olabileceklerini umuyoruz. Bu tür faaliyetlerimizi sürekli hale getireceğiz” dedi.

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Derman Eczanesi
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