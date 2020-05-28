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Muş Belediyesinden kentin geleceğini kurtaracak projeler

MUŞ HABERLERİ  | 28.05.2020 09:59 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi tarafından son yıllarda hayata geçirilen projeler sayesinde şehrin çehresi değişiyor.

Muş Belediyesi tarafından son yıllarda hayata geçirilen projeler sayesinde şehrin çehresi değişiyor. Çar Çayı çevresinde ıslah ve iyileştirme çalışmaları başlatan Muş Belediyesi, kentin gelişimi için tüm imkanlarıyla hizmet üretiyor.
Çar Çayı çevresi Muş Belediyesi ekipleri tarafından ıslah edilmeye başlandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında Dere Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şen de Başkan Asya’ya eşlik etti. Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından çay yatağında ıslah çalışmalarının devam ettiği bölgede Muş Belediyesi ekipleri de ilk olarak çayın kenarındaki atık suları altyapı projesine dahil ederek düzenli bir hale getiriyor.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bir yandan korona virüsle mücadele kapsamında sorumluluk alanımız içerisinde gerekli tedbirleri alırken diğer yandan mevcut projelerimizi uygulamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde küçük sanayi sitesi mevkiinden Çar Çayı kenarından başlattığımız yeni yol açma ve iyileştirme çalışmamızı şehir merkezine doğru devam ettiriyoruz. Söz konusu bölgeyi daha yaşanılabilir hale getirmek üzere çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz ilk olarak Çar Çayı çevresindeki atık suları yeni altyapı hatlarına bağlamak üzere çalışmalarını yapıyor. Daha sonra bu bölgenin ıslah edilip şehre kazandırılması için kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Muş’un iki dere arasında sıkışmasına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Şükürler olsun ki bugün söylediğimiz sözleri hayata geçiriyoruz” dedi.

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