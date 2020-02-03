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Muş Belediyesinden yol genişletme ve tuzlama çalışması

MUŞ HABERLERİ  | 03.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında ana ve ara arterlerdeki genişletme çalışmalarını sürdürürken, kaldırımlarda da tuzlama çalışmaları yapıyor.Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçen Muş Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına yoğunluk verdi.

Muş Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında ana ve ara arterlerdeki genişletme çalışmalarını sürdürürken, kaldırımlarda da tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçen Muş Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına yoğunluk verdi. Kısa bir sürede şehir merkezindeki yolları ulaşıma açan Muş Belediyesi ekipleri, bir yandan toplanan kar kütlelerini kamyonlara yükleyip şehir dışına taşırken diğer yandan kaldırım ve yolları tuzlamaya devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir çalışma sergiliyor. Karla mücadele çalışmalarını anbean takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, şehir içi ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için birim amirlerine gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Geçtiğimiz hafta kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası ekiplerimiz ve iş makinelerimiz ile birlikte karla mücadele çalışmalarını başlattık. Kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi her ne kadar çalışmalarımızı sekteye uğratsa da sonuç olarak toparladık. Birçok bölgeyi tamamen ulaşıma açarak kardan arındırdıktan sonra tekrar kar yağışının olması çalışmalarımızı sil baştan yapmamıza neden oldu. Ekiplerimiz 3 gündür gece gündüz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde ciddi bir rahatlama oldu. Şu anda bir yandan yollarda toplanan karları şehir dışına taşırken diğer yandan tuzlama ve genişletme çalışmalarını yapıyoruz” dedi.
Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığını anımsatan Başkan Asya, Muş Belediyesi olarak öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tedbiri aldıklarını belirterek, “Karla mücadele ekiplerimiz hafta sonu şehir merkezindeki kar temizleme çalışmalarının yanı sıra okul bahçelerini de kardan arındırdılar. Çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için gece geç saatlere kadar şehir merkezindeki tüm okulların girişleri ve bahçeleri temizlendi. İhtiyaç duyulan bölgelerde de tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kış sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Araçlarını yol kenarlarına park etmemelerini rica ediyoruz. Cadde ve kaldırımları tamamen kardan temizlerken çatı temizliklerini de bu süreçte yapmalarını istiyoruz. Çünkü daha sonra aynı işi tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim çalışma planımızı sekteye uğratıyor. Dolayısıyla el birliği yaparak karla mücadele dönemini başarılı bir şekilde tamamlamayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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