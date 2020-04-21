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Muş Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

MUŞ HABERLERİ  | 21.04.2020 12:22 | Son Güncelleme

Yüksek kesimlerin karla kaplı olduğu, şehir merkezinde de baharın güzelliğinin yaşandığı Muş’ta, belediye ekipleri tahrip olan yol ve kaldırımları onarmaya devam ediyor.Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde başlattıkları asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olduğu, şehir merkezinde de baharın güzelliğinin yaşandığı Muş’ta, belediye ekipleri tahrip olan yol ve kaldırımları onarmaya devam ediyor.
Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde başlattıkları asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ağır kış şartlarından dolayı bozulan yolları asfaltlayan ekipler, kaldırımlardaki tahribatları da kilitli parke taşları ile onarıyorlar. İş makinelerinin çalışmaları sırasında gerekli önlemleri alan zabıta ekipleri de vatandaşların söz konusu çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ediyor.
Bakım ve onarım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yılki çalışma sezonumuzu başlattık. Tabi ülke olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüs salgının önlenmesi için kendi yerelimizde gerekli tedbirleri almaya devam ederken, ihtiyaç duyulan hizmetleri de gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Dileğimiz ve temennimiz bu salgının daha fazla hasar oluşturmadan sona ermesi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla bizler de bazı projelerimizi ister istemez ertelemek zorunda kalabiliyoruz. Ancak bu süreçte birçok belediye hizmetlerini de aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Asfalt plentimizi devreye aldık. Ekiplerimiz şehir merkezinde tahrip olan yol ve kaldırımların sökümünü yaparak yeniliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda altyapısını yenilediğimiz cadde ve sokakları tamamen asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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