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Muş-Bingöl kara yolunda tipi nedeniyle ağır vasıtalar güvenli bölgeye alınıyor

28.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Muş-Bingöl kara yolunda tipi nedeniyle ağır vasıtalar güvenli bölgeye alınıyor

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, tipi nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunda kaza olasılığına karşı ağır vasıtaları, güvenli bölgeye aldı.

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde etkili olan tipide sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede ağır vasıta sürücülerinin mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaza riskini azaltmak için yoğun çaba gösteriyor.

Jandarmanın yola devam etmemelerini istediği sürücüler de uyarıları dikkate alıp güzergahtaki dinlenme tesisine park ediyor.

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