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Muş buz kesti

MUŞ HABERLERİ  | 29.12.2020 09:23 | Son Güncelleme

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ağaçlarda kırağı oluştururken ortaya çıkan kartpostallık manzara ise hayran bıraktı.Muş’ta hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, etrafı beyaza bürüyen kırağı örtüsü ise güzel görüntüler oluşturdu.

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ağaçlarda kırağı oluştururken ortaya çıkan kartpostallık manzara ise hayran bıraktı.
Muş’ta hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, etrafı beyaza bürüyen kırağı örtüsü ise güzel görüntüler oluşturdu. Ovada özellikle gece etkisini hissettiren dondurucu soğuklar, ağaç yaprakları ve dalların donmasına yol açtı. Soğuk hava bir yandan çileye dönüşürken bir yandan da eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor.
Muş’ta kış mevsiminin belirli aylarda kendisini daha etkili hissettirdiğini ifade eden vatandaşlardan Faik Aktaş, şu anda o etkili aylardan birini yaşadıklarını söyledi. Muş merkez ve ova arasında sıcaklık farkının sıfırın altında 7-8 derece olduğunu belirten Aktaş, “Şu an burası ovada yer alıyor. Ovada geceleri hava sıcaklığı eksi 15-20 dereceyi bulabiliyor. Görüldüğü gibi ağaçların kırağı tutması kartpostallık manzaraların oluşmasına neden olmuş durumda. Kış mevsiminin soğukluğu aynı zamanda mevsimin bu güzelliklerine de yol açabiliyor. Biz bu şartlar altında kış mevsimini geçireceğiz” dedi.

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İmsak
05:56
Sabah
07:25
Öğle
12:21
İkindi
14:47
Akşam
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