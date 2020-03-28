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Muş Emniyet Müdürlüğünden koronavirüse karşı sıkı tedbir

MUŞ HABERLERİ  | 28.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Muş Emniyet Müdürlüğünden koronavirüse karşı sıkı tedbir

Muş Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet binası ve araçları dezenfekte ederek personeli sağlık taramasından geçiriyor.

Salgına karşı oluşturulan ekipler, özel kıyafetler giyerek müdürlüğün hizmet binalarını, çalışma alanını ve araçlarını günlük dezenfekte ediyor.

Her gün sağlık personelince sağlık taramasından geçirilen polislere, günlük maske ve eldiven de temin ediliyor.

Öte yandan birimlerde çalışanlar da sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarılıyor.

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Akşam
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Yatsı
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