YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş Halk Ekmek Fabrikası için çalışmalar sürüyor

Muş Halk Ekmek Fabrikası için çalışmalar sürüyor

MUŞ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ediyor.

Muş Belediyesi sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ediyor. Lale Vadisi Parkında yapılması planlanan ‘Halk Ekmek Fabrikası’ için çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya, fabrikaya dönüştürülen tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnşaat işlerinin kısa sürede tamamlanması planlanan fabrikanın bu yılsonuna doğru üretime başlaması hedefleniyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını önceleyerek çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, vaat edilen projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Pandemi sürecinde ister istemez bazı projelerin yavaşlatıldığına dikkat çeken Başkan Asya, kontrollü normal hayatın başlaması ile çalışmaların kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası kurmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Lale Vadisi Parkımızın Kulp karayoluna yakın kısmındaki bir tesisimizi fabrikaya dönüştürüyoruz. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde hazırlıklarını sürdürüyor. Fırınımız da şu anda yapım aşamasında. İnşallah kısa bir sürede tesisimizi tamamlayarak üretimi başlatıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fabrikamız hizmete girdikten sonra şehir merkezinde vatandaşlarımızın ulaşabileceği temin noktaları da oluşturacağız. İnşallah bu şekilde ihtiyaç ve beklentilere cevap vermiş olacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
PARTNER Fotoğraflar Cerrahpaşa'dan! Koronavirüs derisini bu hale getirdi Fotoğraflar Cerrahpaşa'dan! Koronavirüs derisini bu hale getirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Muş Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:53
Öğle
12:25
İkindi
16:19
Akşam
19:47
Yatsı
21:25

Muş Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muş’un tarih ve kültürü gravüre yansıtıldı

Muş’un tarih ve kültürü gravüre yansıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi

Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi

Bulanık’ın Yeni Savcısı Göreve Başladı

Bulanık’ın Yeni Savcısı Göreve Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.