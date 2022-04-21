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Muş kırsalında toprağa gömülü 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

21.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş kırsalında toprağa gömülü 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında Hasköy kırsalında toprağa gömülü halde 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu patlayıcı maddenin kontrollü bir şekilde yerinde imha edildiği, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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