YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

04.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 6. Grupta mücadele eden Muş Lalezar Spor, konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Bağlar Gençlik Sporu 3-0’lık setlerle mağlup etti.
Muş yeni spor salonunda oynanan mücadelenin ilk seti 25-20, ikinci seti 25-17, üçüncü seti ise 26-24’le Muş Lalezar Sporun üstünlüğüyle tamamlandı. 3 puanı 3-0’lık setlerle kazanan Muş temsilcisi, Diyarbakır ekibini eli boş gönderdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muş Lalezar Spor Takım Antrenörü Ferzende Emre, maça iyi başladıklarını ve son sette geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi. Maçtan iyi bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Emre, “Sporcularımın gösterdiği performanstan oldukça memnunum. İlerleyen müsabakalarda daha iyi olacağından şüphem yok. Bizi tribünden destekleyen Emrullah, Faysal ve Halit beylere teşekkürü borç bilirim” dedi.
Antrenör Emre, ayrıca Muş Valisi İlker Gündüzöz’e, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür’e de desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Müsabakayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, Muş Voleybol Temsilcisi Halit Baysal ve emniyet mensupları izledi.

Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çorapla uyuyorsanız... Çorapla uyuyorsanız...
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor

Muş Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:33
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:04

Muş Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Hizmet-İş Sendikasından Başkan Ömeroğlu’na plaket

Hizmet-İş Sendikasından Başkan Ömeroğlu’na plaket

Varto’da kar yağışı

Varto’da kar yağışı

Muş’ta muhtarlara “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

Muş’ta muhtarlara “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

VEDAŞ’tan 2020 yatırım değerlendirmesi

VEDAŞ’tan 2020 yatırım değerlendirmesi

Muş’ta 5 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Muş’ta 5 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.