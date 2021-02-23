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Muş merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama

23.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Muş İl Emniyet Müdürlüğünce Muş merkezli, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde yapılan operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, kırsal alana eleman kazandırma çabası içerisinde olan ve yasadışı etkinliklere katıldıkları tespit edilen 23 şahıs yakalanmıştı.

Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğünce Muş merkezli, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde yapılan operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, kırsal alana eleman kazandırma çabası içerisinde olan ve yasadışı etkinliklere katıldıkları tespit edilen 23 şahıs yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararı ile 15’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmişti.

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