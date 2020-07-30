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Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi

MUŞ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Muş Milli Eğitim Müdür Vekilliğine atanan Enver Kıvanç, bir mesaj yayımladı.Muş Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç’ın göreve başlamasıyla ilgili kurumun resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi

Muş Milli Eğitim Müdür Vekilliğine atanan Enver Kıvanç, bir mesaj yayımladı.
Muş Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç’ın göreve başlamasıyla ilgili kurumun resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Müdür Vekili Kıvanç mesajında, “8 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Muş İl Milli Eğitim Müdür Vekili olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Öncelikle Muş ve Muş’taki vatandaşlarımıza hizmet etmeyi nasip eden Allah’a şükrediyor, beni bu vazifeye layık gören büyüklerimize de teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilimizin bu denli önemli bir mevkiinde bulunduğum için onur duyuyorum. Eğitim camiamızda öncelikle asıl mesleğim olan öğretmenlik ve ardından idari kademelerde görev aldığım zamanlardan bugüne kadar arzum; eğitimin esaslı bir neferi olmak, bu uğurda adım atarken doğru olanı yapmak, çizgisi net ve keskin bir eğitimci olmaktır. Vatanıma eğitim alanında hizmet etmeyi bir şans addediyor ve bu durumdan kıvanç duyduğumu eklemek istiyorum. Güzide şehrimizin bir eğitim neferi olarak şehrimizi eğitim alanında çalışma arkadaşlarımız ile birlikte, en önemlisi bu camianın ön saftaki neferleri olan öğretmenlerimiz ile birlikte, hak ettiği yere kavuşturma gayreti içerisinde olacağız, çocuklarımıza en güzel eğitim ve altyapı imkânlarını sağlamaya gayret edeceğiz” dedi.
Müdür Vekili Kıvanç mesajının devamında ise “Yapacağımız planlamalarla birlikte öğrencinin aklına, kalbine ve sosyal çevresine hitap edecek; milli, manevi, ahlaki değerlerine bağlı ve bu değerleri hayatına tatbik edebilen bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Özellikle akademik, sosyal ve manevi gelişim alanlarında eğitimimizi yeniden şekillendirmeye çalışırken Muş’taki çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya da gayret göstereceğiz. Eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, çocuklarımızı bütün yönleriyle kuşatmış bir eğitim sistemini, Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda yönetme çabası içerisinde olacağız. Bu süreçte velilerimizin, akademik ve bilimsel camianın, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitim dünyasının tüm paydaşlarının desteğini ve sorumluluk bilincini almalarını bekliyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemin başta öğrencilerimiz, öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız, en nihayetinde de Muş’umuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Merkez
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Bulanik
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Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
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