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  4. Muş polisi, KADES uygulamasını anlattı

Muş polisi, KADES uygulamasını anlattı

MUŞ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Muş Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Muştak Baba Bilgi Evinde 24, Şehit Polis Memuru Murat Yılmaz Bilgi Evinde 40 ve Anka Tekstil Firmasında ise ziyaret edilen 25 kadın olmak üzere toplamda 89 kadına ulaşılarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmış. Katılımcılara KADES uygulamasının cep telefonlarına indirilerek nasıl kullanılacağı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır” denildi.

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