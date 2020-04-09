Muş polisinden dosta güven düşmana korku veren klip

Muş Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü dolayısıyla polislerin yürüttüğü faaliyetlerin yer aldığı bir video klip hazırladı.

Muş Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klibin ilk bölümünde Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı kapı olan Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Anıtı yer alıyor. Ana temasında polislerin görev aldığı terörle mücadele, özel harekat, trafik, bomba imha, yunuslar, narkotik, trafik, olay yeri, toplum destekli polislik, siber suçlar, asayiş, TEM, güven masası ve bekçilerin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Kamu düzeninin sağlanması için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeyerek dosta güven düşmana korku veren polis ekiplerinin çalışmalarına yer verilen görüntüde, “Biz polisiz, her zaman gurur ve şerefle görevimizin başındayız. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz” mesajı verildi.

