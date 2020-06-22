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Muş polisinden maske denetimi

MUŞ HABERLERİ  | 22.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Muş Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği karara göre maske kuralına uymayanlara bugünden itibaren 900 lira para cezası uygulamaya başladı.Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu maske takma alanları polis ekipleri tarafından denetlendi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği karara göre maske kuralına uymayanlara bugünden itibaren 900 lira para cezası uygulamaya başladı.
Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu maske takma alanları polis ekipleri tarafından denetlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen maske takma alanlarından çay bahçeleri, kahvehaneler, restoranlar ve birçok noktada denetim yapan polis ekipleri, yasağın başladığı noktalarda halk sağlığı için vatandaşlara hem maske dağıtımı yaptı hem de tedbirlerle ilgili uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.
Denetimlerini 7/24 esasına göre sürdüren polis ve bekçiler, zorunlu maske kuralına uymayanlara, bakanlığın gönderdiği son genelgeyle bugün itibariyle 900 lira para cezası uygulamaya başladı.
Öte yandan, kentte vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, polis araçlarından da uyarı anonsları yapılıyor.
Yapılan uygulamayı insan sağlığı için yerinde bulduğunu ifade eden vatandaşlardan Elif Aslan, “Maskeyi herkesin takması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

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